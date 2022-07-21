Березовский: наверное, «Зенит» сделал Венделу хорошее предложение. Он в Питере как дома

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Роман Березовский объяснил, почему полузащитник Вендел продлил контракт с сине-бело-голубыми до окончания сезона-2026/2027.



«На протяжении последних лет мы видим, что основную силу «Зенита» составляют бразильские футболисты, которые в большей степени дают результат и решают на поле. Поэтому чем больше их будет, тем легче будет обыгрывать соперника. Нормально отношусь к тому, что его продлили.



Наверное, сделали хорошее предложение и ему комфортно в Питере. Там очень много бразильцев, и он, скорее всего, чувствует себя как дома. Вендел взвесил все за и против и принял решение продлить контракт», — цитирует Березовского Metaratings.



Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, куда перешёл из португальского «Спортинга».

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