Глава селекционной службы «Краснодара»: Крыховяк на моей памяти уехал последним

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, как клуб справился с массовым отъездом иностранных игроков из команды. Он уточнил, что польский полузащитник «быков» Гжегож Крыховяк уехал из клуба последним из легионеров.

«Паники не было. Мы же знали, что в мире происходит. Предполагали, что уедут легионеры. Приняли экстренные меры — и удачные: пришедшая после Фарке команда сработала качественно. Большинство молодых футболистов, работавших со Сторожуком, перешли с ним в первую команду. Он всех знал, а ребята понимали его требования. Уже была налажена дисциплина. А времени на сыгранность не требовалось — всё прошло безболезненно, в том числе для старших: Петрова, Ильина, Ионова.

Уж не знаю, насколько Крыховяк агитировал иностранцев уехать, но на моей памяти он уехал последним. Дело было не в Гжегоже, как мне кажется. Кто уедет, было и так понятно — и уехали практически сразу. А мы уяснили, с какими игроками закончим сезон — с ребятами, которые перешли к нам из «Краснодара-2» почти целой командой. Безусловно, для них это был стресс, но они справились», — цитирует Бузникина Sport24.