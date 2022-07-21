«Фейеноорд» полностью возьмёт на себя зарплату арендованного у «Динамо» Шиманьского
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Нидерландский «Фейеноорд» будет полностью выплачивать зарплату польскому полузащитнику Себастьяну Шиманьскому, арендованному у московского «Динамо», сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что «Фейеноорд» и «Динамо» достигли соглашения об аренде 23-летнего футболиста. Роттердамская команда на год арендует Шиманьского. У нидерландского клуба будет право выкупа Себастьяна. Отмечалось, что «Фейеноорду» придётся заплатить € 10 млн за трансфер хавбека. Также в сделку включены различные бонусы, поэтому сумма выкупа может вырасти.
Игрок должен в ближайшее время прилететь в Нидерланды. Напомним, Шиманьски не вернулся в срок в расположение бело-голубых. В клубе заявили, что игроку были даны дополнительные дни отдыха.
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