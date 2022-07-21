Гаранин: «Сочи» надеялся, что Родригао останется. Если бы он ушёл сразу, было бы легче

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о переходе защитника Родригао в «Зенит». Специалист отметил, что жалеет об уходе бразильского футболиста.



«Когда мы начали обсуждать взаимодействие с руководством, было понятно, что Кассьерры не будет. Что касается Родригао, то мы надеялись, что он останется. Если бы он ушёл сразу, было бы легче воспринимать потерю. Но когда мы внутри понимаем, что человек для нашей команды и чемпионата топовый игрок на своей позиции, становится немножко грустно.



Тренерский состав в курсе всех разговоров, которые происходят. С руководителями налажен полный контакт. Мы знаем всё», — цитирует Гаранина «Матч ТВ».



Напомним, помимо Родригао, по ходу летнего трансферного окна из «Сочи» в «Зенит» перешёл нападающий Матео Кассьерра.