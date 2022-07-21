Алдонин: через пару лет российские клубы точно не вернут в еврокубки

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о сроках, в которые, по его мнению, российские клубы и международные сборные вернут к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Я не Нострадамус, но хотелось, чтобы нас вернули в еврокубки как можно скорее. Нереально говорить о какой-то дате. Через год-два нас точно не вернут в еврокубки. Всё может затянуться надолго», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.