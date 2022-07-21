Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: через пару лет российские клубы точно не вернут в еврокубки

Алдонин: через пару лет российские клубы точно не вернут в еврокубки
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о сроках, в которые, по его мнению, российские клубы и международные сборные вернут к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Я не Нострадамус, но хотелось, чтобы нас вернули в еврокубки как можно скорее. Нереально говорить о какой-то дате. Через год-два нас точно не вернут в еврокубки. Всё может затянуться надолго», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022