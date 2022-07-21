Алдонин: через пару лет российские клубы точно не вернут в еврокубки
Поделиться
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о сроках, в которые, по его мнению, российские клубы и международные сборные вернут к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Я не Нострадамус, но хотелось, чтобы нас вернули в еврокубки как можно скорее. Нереально говорить о какой-то дате. Через год-два нас точно не вернут в еврокубки. Всё может затянуться надолго», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
00:18
-
00:03
- 21 июля 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:05
-
20:50
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:56
-
19:39
-
19:28
Партнерский контент