Гершкович: РПЛ не хватает такого тренера, как Черчесов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович высказался о поражении «Ференцвароша», который тренирует Станислав Черчесов, в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Слованом» (1:2).
«Это футбол: не забиваешь ты — забивают тебе. Для «Ференцвароша» в этом противостоянии ничего не закончено, у Черчесова хорошая организованная команда, качественные игроки. Зная бойцовский характер этого тренера, уверен, что последнего слова он ещё не сказал. Хочется верить, что он сумеет пройти «Слован». Ответная игра будет в гостях, но сейчас особой разницы это не играет. Если раньше домашнее поражение 1:2 было бы фактически приговором, то сейчас достаточно выиграть с разницей в один мяч, чтобы сравнять счёт по итогам двух встреч.
Можно ли говорить, что в случае неудачи в Лиге чемпионов будущее Черчесова в «Ференцвароше» под угрозой? Я бы такими категориями не рассуждал. Не забывайте — Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. В Лиге чемпионов очень высокая конкуренция, и никто не гарантирует проход в групповой этап. Думаю, в «Ференцвароше» здравые люди и понимают, что так просто с тренером такой квалификации расставаться нельзя.
Не хватает ли РПЛ такого тренера, как Черчесов? Безусловно. Это один из ведущих российских тренеров, таких по пальцам можно пересчитать. Жаль, что такого уровня специалист у нас сейчас не работает, зато в РПЛ есть иностранцы очень низкого пошиба. Ни один из них не соответствует уровню Черчесова», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».
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