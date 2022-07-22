Широков назвал лучшего игрока «Спартака» прямо сейчас

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом «Спартака» в данный момент.

«Пока я не увидел ничего нового, но прошло всего два матча, команда должна привыкнуть к требованиям нового главного тренера. Мягко говоря, я удивлён удалением Рыбуса — для чего опытный игрок так поступает?



Мозес сейчас лучший футболист «Спартака». Вышел сразу, побежал, повесил, как брелки, на себя игроков соперника, потом в одном из моментов гол классный забил. Исполнительское мастерство высочайшее — принял так, чтобы мяч упал на ногу, и ярко выраженный правша так пробил левой!» — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года.