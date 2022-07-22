Игрок «Сочи» Дркушич: мы можем конкурировать с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, способен ли южный клуб конкурировать с действующим чемпионом страны «Зенитом».

«Если завтра мне позвонят из «Зенита» и скажут, что хотят меня приобрести, что ты им ответишь? Сейчас мне тяжело ответить на этот вопрос. Конечно, «Зенит» — это большой клуб для России, думаю, каждый хотел бы поиграть там. Кто знает, может, окажусь там когда-нибудь, но сейчас я сосредоточен полностью на «Сочи». Я счастлив здесь.

Реально ли конкурировать с «Зенитом»? Думаю, что мы можем конкурировать и бороться с кем угодно. У нас потрясающая команда, квалифицированные футболисты. Как я уже говорил, в футболе возможно всё. Главное — не останавливаться и продолжать усердно работать», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» по итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги впервые в истории сумел завоевать серебряные медали. «Сочи» набрал 56 очков по итогам 30 туров и опередил «Динамо» на три балла.