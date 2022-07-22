Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Австрия: видеообзор четвертьфинала женского чемпионата Европы

Германия — Австрия: видеообзор четвертьфинала женского чемпионата Европы
Комментарии

21 июля в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2022 состоялась встреча сборных Германии и Австрии. Матч закончился победой немок в основное время со счётом 2:0.

На 25-й минуте сборная Германии вышла вперёд – с передачи Клары Бюль отличилась 27-летняя полузащитница мюнхенской «Баварии» Лина Магулль. В ходе игры австрийки трижды попали в каркас ворот, но вынимать мяч из сетки голкиперу немок Мерле Фромс так и не пришлось. А в самой концовке матча Александра Попп после ошибки вратаря поставила точку и оформила выход сборной Германии в полуфинал – 2:0.

Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Подопечные Мартины Фосс-Текленбург превзошли австрийскую команду по ряду ключевых показателей. Они владели мячом 58% игрового времени, нанесли 21 удар против 12, подали на один угловой больше (7-6), а также показали ощутимо лучшую точность передач – 79% на фоне 62% соперниц. В полуфинале сборная Германии встретится с победителем четвертьфинальной пары Франция – Нидерланды.

«Смехотворно говорить, что сборная Англии слишком белая!» Скандал перед важным матчем Евро «Смехотворно говорить, что сборная Англии слишком белая!» Скандал перед важным матчем Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022