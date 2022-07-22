Германия — Австрия: видеообзор четвертьфинала женского чемпионата Европы

21 июля в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2022 состоялась встреча сборных Германии и Австрии. Матч закончился победой немок в основное время со счётом 2:0.



На 25-й минуте сборная Германии вышла вперёд – с передачи Клары Бюль отличилась 27-летняя полузащитница мюнхенской «Баварии» Лина Магулль. В ходе игры австрийки трижды попали в каркас ворот, но вынимать мяч из сетки голкиперу немок Мерле Фромс так и не пришлось. А в самой концовке матча Александра Попп после ошибки вратаря поставила точку и оформила выход сборной Германии в полуфинал – 2:0.

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Подопечные Мартины Фосс-Текленбург превзошли австрийскую команду по ряду ключевых показателей. Они владели мячом 58% игрового времени, нанесли 21 удар против 12, подали на один угловой больше (7-6), а также показали ощутимо лучшую точность передач – 79% на фоне 62% соперниц. В полуфинале сборная Германии встретится с победителем четвертьфинальной пары Франция – Нидерланды.