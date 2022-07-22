«Не дайте ему перейти в «Атлетико». Болельщики «Реала» просят Переса вернуть Роналду

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону в США на полях кампуса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 21 июля на публике появился президент клуба Флорентино Перес и в течение четверти часа терпеливо раздавал автографы болельщикам «сливочных», сообщает AS.



Перес приехал посмотреть, как тренируется команда, но прежде уделил внимание собравшимся фанам «Реала». Как сообщает издание, многие из них старались переброситься с Флорентино парой слов. Некоторые прямым текстом заявляли о том, как важно в этом сезоне в 15-й раз в клубной истории выиграть Лигу чемпионов, а другие сконцентрировались на Криштиану Роналду.



Один из болельщиков кричал: «Президент, пожалуйста, верните Криштиану!». Другой вторил ему: «Не дайте Роналду перейти в «Атлетико». Перес ничего не ответил, молча продолжая раздавать автографы, но тем не менее болельщики и дальше продолжали упоминать португальца.



Напомним, накануне испанская Marca сообщала, что Роналду не подпишет контракт с «Реалом». По информации издания, возвращение Криштиану не входит в планы «галактикос». Также в СМИ была информация о том, что «Атлетико» не потянет ни сумму трансфера, ни зарплату форварда «Манчестер Юнайтед».

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