Чалов рассказал, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии на фоне событий на Украине

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, сталкивался ли он с русофобией в Швейцари после 24 февраля.
«Тяжёлый момент. В команде меня поддержали. В клубе тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации — стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Они с понимаем отнеслись, отстранили от всех интервью. Там же еще была история с игрой против киевского «Динамо». Мы вместе с клубом решили, что тоже не стоит накалять обстановку. Мало ли что. Знаю, много говорили о русофобии… Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было», — приводит слова Чалова «Спорт-экспресс».
Вторую половину прошлого сезона Чалов провёл в аренде в «Базеле». В летнее трансферное окно игрок вернулся в ЦСКА.
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