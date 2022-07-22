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Форвард «Боруссии» Аллер перенёс операцию. У него была обнаружена опухоль яичка

Форвард «Боруссии» Аллер перенёс операцию. У него была обнаружена опухоль яичка
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер опубликовал пост с больницы.

«Привет всем, я хотел сообщить вам, что первый шаг завершён! Я хочу поблагодарить «Боруссию» и команду врачей, которые были выдающимися для меня. Большое спасибо также всему медицинскому персоналу больницы за их поддержку», — написал Аллер в своём «твиттере».

Напомним, 28-летний нападающий пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла утром 18 июля на сборе в Швейцарии. После углублённого медицинского обследования у Аллера была обнаружена опухоль яичка.

Напомним, Аллер перешёл в «Боруссию» и «Аякса» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года. Ранее он также выступал за «Вест Хэм», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.

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