Ляказетт из-за множества укусов ос может пропустить матч с «Фейеноордом»
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт пропустит товарищеский матч с «Фейеноордом» из-за многочисленных укусов, сообщает Lequipe
По данным источника, инцидент произошёл во время прогулки в лесу в Нидерландах. Ляказетт получил около 12 укусов ос и рискует пропустить товарищеский матч с «Фейеноордом», который состоится 24 июля.
Также был покусан и Мусса Дембеле, однако он чувствовал себя лучше и присутствовал на тренировке в четверг.
Напомним, Ляказетт вернулся в «Лион» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ляказетт является воспитанником «Лиона» и ранее выступал за клуб с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2022 год он защищал цвета лондонского «Арсенала».
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