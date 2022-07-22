Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ляказетт из-за множества укусов ос может пропустить матч с «Фейеноордом»

Ляказетт из-за множества укусов ос может пропустить матч с «Фейеноордом»
Комментарии

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт пропустит товарищеский матч с «Фейеноордом» из-за многочисленных укусов, сообщает Lequipe

По данным источника, инцидент произошёл во время прогулки в лесу в Нидерландах. Ляказетт получил около 12 укусов ос и рискует пропустить товарищеский матч с «Фейеноордом», который состоится 24 июля.

Также был покусан и Мусса Дембеле, однако он чувствовал себя лучше и присутствовал на тренировке в четверг.

Напомним, Ляказетт вернулся в «Лион» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ляказетт является воспитанником «Лиона» и ранее выступал за клуб с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2022 год он защищал цвета лондонского «Арсенала».

Роналду, Неймар или Игуаин? За кого из футболистов в сумме заплатили больше денег Роналду, Неймар или Игуаин? За кого из футболистов в сумме заплатили больше денег
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022