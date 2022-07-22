Ляказетт из-за множества укусов ос может пропустить матч с «Фейеноордом»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт пропустит товарищеский матч с «Фейеноордом» из-за многочисленных укусов, сообщает Lequipe

По данным источника, инцидент произошёл во время прогулки в лесу в Нидерландах. Ляказетт получил около 12 укусов ос и рискует пропустить товарищеский матч с «Фейеноордом», который состоится 24 июля.

Также был покусан и Мусса Дембеле, однако он чувствовал себя лучше и присутствовал на тренировке в четверг.

Напомним, Ляказетт вернулся в «Лион» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ляказетт является воспитанником «Лиона» и ранее выступал за клуб с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2022 год он защищал цвета лондонского «Арсенала».