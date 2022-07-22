Президент «Атлетико» ответил на вопрос о возможном подписании Криштиану Роналду

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Вы должны задавать мне более сложные вопросы. На простые вопросы будут простые ответы. Мы пришли на ужин, ужин в начале сезона, с прекрасным составом, потрясающими игроками и фантастическим тренером». У нас есть всё, что ещё мы можем желать?», — приводит слова Сересо Goal.com.

Ранее сообщалось, что Роналду заинтересован в возвращении в Испанию и переходе в «Атлетико». Ради этого он готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.