Президент «Атлетико» ответил на вопрос о возможном подписании Криштиану Роналду
Поделиться
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Вы должны задавать мне более сложные вопросы. На простые вопросы будут простые ответы. Мы пришли на ужин, ужин в начале сезона, с прекрасным составом, потрясающими игроками и фантастическим тренером». У нас есть всё, что ещё мы можем желать?», — приводит слова Сересо Goal.com.
Ранее сообщалось, что Роналду заинтересован в возвращении в Испанию и переходе в «Атлетико». Ради этого он готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
04:52
-
04:33
-
04:25
-
04:11
-
04:08
-
03:52
-
03:29
-
03:20
-
03:12
-
02:35
-
02:10
-
01:59
-
01:39
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:18
-
00:03
- 21 июля 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:34
Партнерский контент