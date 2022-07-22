Тетрадзе: о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских – ни слова

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе высказался о том, что не так много российских футболистов сегодня играет за рубежом.
«Головин – да, в своё время уехал, когда у «Монако» был российский владелец. Он заслуживает уважения, хороший, добротный футболист. Но, опять-таки, о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских – ни слова.
В 1990-е не просто подписывали контракты и сидели – все играли! А теперь только болтовня в прессе: Иванова хотят «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона». Но по факту почти все так и заканчивают в российском чемпионате. Нужно делать выводы: почему нас не хотят и не приглашают в Европу? Нужно поднимать детский, молодёжный футбол, растить личности. Сейчас идеальный момент для этого», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В бытность игроком Тетрадзе выступал за московское «Динамо», владикавказскую «Аланию», итальянскую «Рому», греческий ПАОК, махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов». Позже тренировал «Анжи», нижегородскую «Волгу» и другие команды.
Полное интервью Омари Тетрадзе «Чемпионату» читайте в ближайшее время.
- 22 июля 2022
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