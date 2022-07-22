Председатель правления «Баварии» Кан ответил Нагельсману на слова о трансферах «Барселоны»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан ответил на слова главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана о трансферах «Барселоны». Ранее Нагельсман сказал, что «Барселона» — единственный клуб без денег, который покупает любых игроков.

«Не стоит вводить себя в заблуждение. Никто из нас не может судить о внутренних процессах на расстоянии. Мне немного сложно судить об этом. Они знают, что делают», — приводит слова Кана Goal.com.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о трансфере Левандовского из «Баварии». За этот трансфер каталонцы заплатили мюнхенцам € 50 млн. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма отступных составляет € 500 млн.

Польский форвард выступал за «Баварию» с 2014 года.