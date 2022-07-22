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Василий Уткин: представляете, Дзюбе не предложили контракт даже в цирке Юрия Никулина

Василий Уткин: представляете, Дзюбе не предложили контракт даже в цирке Юрия Никулина
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Спортивный журналист Василий Уткин в числе случившихся на этой неделе событий упомянул нападающего Артёма Дзюбу и его посещение московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Отчётная неделя от четверга до четверга получилась какой-то феноменально грустной и скандальной. Настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Хотя, конечно, ждали его с противоречивыми чувствами. Ситуацию мог спасти Артём Дзюба – он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», – таким было вступительное слово Уткина в свежем выпуске «Футбольного клуба», который выходит на YouTube-канале Василия.

Напомним, после окончания контракта с «Зенитом» форвард Артём Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов. В последнее время он тренировался с казанским «Рубином», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

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