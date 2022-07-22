«Днепр-1»: «Шахтёру» плевать на «взаимное уважение», «прозрачность» и «искренность»

«Днепр-1» выступил с заявлением по поводу ухода главного тренера клуба Игора Йовичевича в «Шахтёр».
«Шахтёр» не впервые показал, что у клуба всё же есть принципы – «Шахтёру» принципиально плевать на понятие «взаимное уважение», «прозрачность» и «искренность» в отношениях между субъектами футбола, а «мы — за двойные стандарты» могло бы стать новым главным лозунгом донецкого клуба.
Йовичевич проявил себя как настоящий крот, причем ещё задолго до своей презентации в качестве главного тренера «Шахтёра».
Но, как говорят в Украине, «Всё, что не делается — всё к лучшему». Сейчас противостояние «Днепра-1» и «Шахтёра» выходит на принципиально новый уровень, что однозначно пойдёт только на пользу украинскому футболу», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
48-летний наставник подписал с «горняками» контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не уточняются.
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