«Днепр-1»: «Шахтёру» плевать на «взаимное уважение», «прозрачность» и «искренность»

«Днепр-1» выступил с заявлением по поводу ухода главного тренера клуба Игора Йовичевича в «Шахтёр».

«Шахтёр» не впервые показал, что у клуба всё же есть принципы – «Шахтёру» принципиально плевать на понятие «взаимное уважение», «прозрачность» и «искренность» в отношениях между субъектами футбола, а «мы — за двойные стандарты» могло бы стать новым главным лозунгом донецкого клуба.

Йовичевич проявил себя как настоящий крот, причем ещё задолго до своей презентации в качестве главного тренера «Шахтёра».

Но, как говорят в Украине, «Всё, что не делается — всё к лучшему». Сейчас противостояние «Днепра-1» и «Шахтёра» выходит на принципиально новый уровень, что однозначно пойдёт только на пользу украинскому футболу», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

48-летний наставник подписал с «горняками» контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не уточняются.