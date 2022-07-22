Защитник «Зенита» Родригао рассказал, чем сочинские пляжи отличаются от бразильских

Летний новичок петербургского «Зенита», бразильский защитник Родригао ответил на вопрос, что по приезде в Россию год назад его больше всего удивило в новой стране



«Пожалуй, всё! Для меня стало приятным сюрпризом то, что Россия очень красивая и разная, с такой непохожей на бразильскую культурой. Удивили сочинские пляжи, на которых нет песка, – к такому люди в Бразилии точно не привыкли! И совершенно непонятный язык…», – приводит слова Родригао пресс-служба сине-бело-голубых в digital-программе «PROЗенит», опубликованной перед матчем 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».



В сезоне-2021/22 Родригао провёл 31 игру во всех турнирах, забил три мяча и записал в актив одну результативную передачу. В новом сезоне дебютировал за «Зенит» в матче чемпионата с «Химками», отыграв все 90 минут.



Матч «Зенит» – «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00.