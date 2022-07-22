Чалов: что я могу сказать об Абаскале? В «Базеле» я при нём перестал играть

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о главном тренере «Спартака», Гильермо Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».
«Когда его объявили, я как раз пришёл с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нём перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке». У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера», — приводит слова Чалова «Спорт-экспресс».
Абаскаль возглавил «Спартак» в летнее трансферное окно. Под его руководством команда уступила «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России и сыграла вничью с «Химками» (1:1) в первом туре РПЛ.
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