Капелло: Малиновский может дать «Аталанте» ещё больше

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что украинский нападающий Руслан Малиновский может дать больше «Аталанте».
У «Аталанты» есть всё, чтобы снова развлечь нас, даже если на этот раз у них они не будут выступать в еврокубках. Начинается с Запаты в тандеме с Малиновским. К колумбийцу вопросов нет, если он здоров, то он универсальный, полноценный нападающий. Он настоящий тотем, потому что забивает голы всеми возможными способами, отдаёт голевые передачи: он является основным стержнем в передвижениях «Аталанты». Малиновский уже привык к нашему футболу, может дать ещё больше. Также нельзя упускать из виду Эдерсона, человека, который всегда может привнести нотку фантазии», — приводит слова Капелло CalcioNews24.
Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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