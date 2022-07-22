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39-летний Дани Алвес стал игроком мексиканского «Пумас»

39-летний Дани Алвес стал игроком мексиканского «Пумас»
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39-летний бразильский крайний защитник Дани Алвес, вышедший на рынок свободных агентов после завершения контракта с «Барселоной», стал игроком мексиканского «Пумас». Об этом сообщается в «Твиттере» клуба.

При этом, на данный момент, детали и срок контракта именитого бразильского защитника с мексиканским клубом не разглашаются.

Напомним, в ноябре 2021 года Дани Алвес вернулся в «Барселону», подписав годичный контракт. Он провёл за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Люк де Йонг забивает с передачи Дани Алвеса.

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