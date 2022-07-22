Уткин – об инциденте с Пиняевым: главный вопрос, не повредит ли это его карьере?

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о перспективах 17-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, который ранее был госпитализирован, а после чего у него был выявлен пневмоторакс.

«Конечно, главный вопрос — не повредит ли это его профессиональной карьере. Сегодня консультировался со всеми известными мне светилами науки. Общее мнение: ничего нельзя сказать до детального обследования.

Пневмоторакс сам по себе неприятность серьёзная, но весь вопрос, чем он вызван. Он может быть случаем, а может быть первым, точнее, первым замеченным проявлением более сложного заболевания. Или незамеченной ранее серьезной патологии. Примеры приводить не буду, там есть и жутковатые.

Так что крайне важно относиться к этому серьёзно. Восстановление должно быть кропотливым и тщательным.

Очень надеюсь, что все обойдётся. Столько ждем взросления этого парня, очень хочется посмотреть на него возмужавшим и полным сил», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.

Пиняев не смог повторить челлендж от Зане.