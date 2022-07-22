Родригао отметил, что сложнее всего было противостоять Дзюбе среди всех форвардов РПЛ

Защитник «Зенита» Родригао поделился мнением, с каким нападающим в Российской Премьер-лиге ему было сложнее всего играть.
«Пожалуй, против Дзюбы. Он здоровый парень, очень сильный, доставляет много хлопот защитникам. Не припомню других игроков, с кем было бы сложнее, и всё из-за его габаритов и мощи. И конечно, из-за того, что это «Зенит», который отлично играет первым номером и всегда доставляет мяч в атаку», — цитирует Родригао официальный сайт «Зенита».
В сезоне-2021/22 Родригао провёл 31 игру во всех турнирах, забил три мяча и записал в актив одну результативную передачу. В новом сезоне дебютировал за «Зенит» в матче чемпионата с «Химками», отыграв все 90 минут.
Матч «Зенит» – «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00.
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