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«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Родригао отметил, что сложнее всего было противостоять Дзюбе среди всех форвардов РПЛ

Родригао отметил, что сложнее всего было противостоять Дзюбе среди всех форвардов РПЛ
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Защитник «Зенита» Родригао поделился мнением, с каким нападающим в Российской Премьер-лиге ему было сложнее всего играть.

«Пожалуй, против Дзюбы. Он здоровый парень, очень сильный, доставляет много хлопот защитникам. Не припомню других игроков, с кем было бы сложнее, и всё из-за его габаритов и мощи. И конечно, из-за того, что это «Зенит», который отлично играет первым номером и всегда доставляет мяч в атаку», — цитирует Родригао официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2021/22 Родригао провёл 31 игру во всех турнирах, забил три мяча и записал в актив одну результативную передачу. В новом сезоне дебютировал за «Зенит» в матче чемпионата с «Химками», отыграв все 90 минут.

Матч «Зенит» – «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00.

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