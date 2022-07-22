Новичок «Зенита» Родригао раскрыл, что его имя не настоящее

Летний новичок петербургского «Зенита», бразильский защитник Родригао ответил на вопрос, почему его называют именно так.



«Моё имя — ​Родриго, но в Бразилии существует традиция называть высоких и крупных людей с таким именем Родригао. Это прозвище со мной с самого детства, потому что я всегда был крепким парнем, повыше ровесников-друзей. Из-за этого меня сразу начали называть Родригао, я живу с этим именем столько, сколько себя помню», — приводит слова Родригао пресс-служба сине-бело-голубых в digital-программе «PROЗенит», опубликованной перед матчем 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».



В сезоне-2021/22 Родригао провёл 31 игру во всех турнирах, забил три мяча и записал в актив одну результативную передачу. В новом сезоне дебютировал за «Зенит» в матче чемпионата с «Химками», отыграв все 90 минут.



Матч «Зенит» – «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00.

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