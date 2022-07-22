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Швеция – Бельгия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Швеция – Бельгия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, в пятницу, 22 июля, на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 состоится встреча стадии 1/4 финала между сборными Швеции и Бельгии. Матч пройдёт в Ли (Англия) на стадионе «Ли Спортс Вилладж», его начало запланировано на 22:00 мск.

Трансляция матча пройдёт на телеканале «Матч. Футбол 1».

Напомним, что победитель данной встречи в полуфинале, который пройдёт 26 июля, встретится со сборной Англии, которая в 1/4 финала одолела Испанию (2:1 д.в.). На групповом этапе Швеция стала победителем группы C, набрав семь очков и опередив Нидерланды по дополнительным показателям, Бельгия же стала второй в квартете D с четырьмя баллами в активе.

Сетка женского ЧЕ-2022.

Финал женского чемпионата Европы – 2022 состоится 31 июля.

ЧЕ-2022 (ж). 1/4 финала
22 июля 2022, пятница. 22:00 МСК
Швеция (ж)
Не начался
Бельгия (ж)
Комментарии
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