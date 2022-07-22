«Роналду – легенда!» Варан не считает, что уход Криштиану пойдёт на пользу «Ман Юнайтед»

29-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о возможном уходе звёздного португальского нападающего «манкунианцев» Криштиану Роналду.
«Эти разговоры всегда были и будут находится за пределами раздевалки. Мы знаем качества Криштиану. И мы знаем, что он очень популярен. Именно поэтому все говорят о нём, а, следовательно, и о команде в целом, где бы он ни был. Роналду – отличный мотиватор. Он легенда, его помощь для команды существенна, так что, очевидно, играть с ним очень приятно», — приводит слова Варана BBC.
Напомним, Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
- 22 июля 2022
-
07:54
-
07:42
-
07:28
-
07:26
-
07:14
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:36
-
06:23
-
06:13
-
05:54
-
05:45
-
05:39
-
05:27
-
05:16
-
04:52
-
04:33
-
04:25
-
04:11
-
04:08
-
03:52
-
03:29
-
03:20
-
03:12
-
02:35
-
02:10
-
01:59
-
01:39
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
00:52
-
00:42