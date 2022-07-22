«Роналду – легенда!» Варан не считает, что уход Криштиану пойдёт на пользу «Ман Юнайтед»

29-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о возможном уходе звёздного португальского нападающего «манкунианцев» Криштиану Роналду.

«Эти разговоры всегда были и будут находится за пределами раздевалки. Мы знаем качества Криштиану. И мы знаем, что он очень популярен. Именно поэтому все говорят о нём, а, следовательно, и о команде в целом, где бы он ни был. Роналду – отличный мотиватор. Он легенда, его помощь для команды существенна, так что, очевидно, играть с ним очень приятно», — приводит слова Варана BBC.

Напомним, Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

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