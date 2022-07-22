«Барселона» может подписать Пау Торреса как альтернативу Кунде

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Marca.

По информации испанского источника, каталонцы рассматривают Пау как альтернативу Жюлю Кунде, который может перейти в «Челси». Хави и президент «Барсы» Жоан Лапорта лично заинтересованы в приглашении 25-летнего испанца. Однако проблемой может стать выход «жёлтой субмарины» в Лигу чемпионов, так как Торрес заинтересован в том, чтобы сыграть за «Вильярреал» в главном европейском турнире.

25-летний Торрес — воспитанник «Вильярреала». В минувшем сезоне Пау вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.



В 134 матчах за «Вильярреал» Торрес отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.