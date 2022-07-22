«Барселона» может подписать Пау Торреса как альтернативу Кунде

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Marca.
По информации испанского источника, каталонцы рассматривают Пау как альтернативу Жюлю Кунде, который может перейти в «Челси». Хави и президент «Барсы» Жоан Лапорта лично заинтересованы в приглашении 25-летнего испанца. Однако проблемой может стать выход «жёлтой субмарины» в Лигу чемпионов, так как Торрес заинтересован в том, чтобы сыграть за «Вильярреал» в главном европейском турнире.
25-летний Торрес — воспитанник «Вильярреала». В минувшем сезоне Пау вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
В 134 матчах за «Вильярреал» Торрес отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.
- 22 июля 2022
-
07:54
-
07:42
-
07:28
-
07:26
-
07:14
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:36
-
06:23
-
06:13
-
05:54
-
05:45
-
05:39
-
05:27
-
05:16
-
04:52
-
04:33
-
04:25
-
04:11
-
04:08
-
03:52
-
03:29
-
03:20
-
03:12
-
02:35
-
02:10
-
01:59
-
01:39
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
00:52
-
00:42