Тайсон Фьюри и английский «Моркам» объявили о начале сотрудничества

33-летний британский непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC, и клуб третьего английского дивизиона «Моркам» объявили о начале сотрудничества. Об этом информирует Goal.

Отмечается, что бренд Фьюри «Gypsy King» будет размещён на форме клуба, а сам спортсмен станет амбассадором команды.

«Я люблю район Моркам, и мне приятно иметь возможность поддерживать свой местный клуб», — так объяснил Фьюри начало сотрудничества с футбольным клубом.

«Тайсон Фьюри — фантастический представитель нашего клуба, и это здорово, что он с нами. Фьюри является одним из самых узнаваемых имён в мире спорта, он принесёт нашему клубу всемирное признание», — заявил коммерческий директор «Моркама».

Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси.