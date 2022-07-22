Тайсон Фьюри и английский «Моркам» объявили о начале сотрудничества

33-летний британский непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC, и клуб третьего английского дивизиона «Моркам» объявили о начале сотрудничества. Об этом информирует Goal.
Отмечается, что бренд Фьюри «Gypsy King» будет размещён на форме клуба, а сам спортсмен станет амбассадором команды.
«Я люблю район Моркам, и мне приятно иметь возможность поддерживать свой местный клуб», — так объяснил Фьюри начало сотрудничества с футбольным клубом.
«Тайсон Фьюри — фантастический представитель нашего клуба, и это здорово, что он с нами. Фьюри является одним из самых узнаваемых имён в мире спорта, он принесёт нашему клубу всемирное признание», — заявил коммерческий директор «Моркама».
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси.
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