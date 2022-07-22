Витоло перешёл из «Атлетико» в «Лас-Пальмас»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Витоло проведёт следующий сезон в «Лас-Пальмасе».



«Матрасники» достигли договорённости о переходе 32-летнего футболиста на правах аренды, сообщает Marca.



Примечательно, что Витоло начинал карьеру в «Лас-Пальмасе». Далее в 2013 году перебрался в «Севилью». С андалусийцами испанец трижды выиграл Лигу Европы. В 2017 году его приобрёл «Атлетико» и в том же году отдал в краткосрочную аренду «Лас-Пальмасу», следовательно для хавбека это будет третий этап в карьере за родной клуб.

В составе «Атлетико» полузащитник стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.



В минувшем сезоне Витоло принял участие в семи матчах испанской Примеры. Результативными действиями игрок не отметился.