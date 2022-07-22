Луис Суарес спустя 16 лет вернётся в уругвайский «Насьональ», в котором он начинал карьеру

Стало известно, где продолжит свою карьеру 35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес, который стал свободным агентом по истечению контракта с мадридским «Атлетико». Об этом информирует журналист Sport890 Родри Васкес в «Твиттере».
Согласно информации источника, Суарес спустя 16 лет вернётся в клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру, – уругвайский «Насьональ». Отмечается, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.
Напомним, ранее Суарес выступал за такие клубы, как «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико». За «Насьональ» Луис успел провести лишь четыре встречи на профессиональном уровне. Всего за карьеру он провёл 695 матчей, в которых отметился 436 голами и 238 результативными передачами.
Гол Луиса Суареса в ворота «Алавеса».
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