Тома Лемар продлит контракт с «Атлетико» на пять лет

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Ожидается, что мадридский клуб продлит контракт с 26-летним хавбеком на пять лет. Соглашение будет рассчитано до лета 2017 года.

В минувшем сезоне француз 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Лемар перешёл в мадридский «Атлетико» из «Монако» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 70 млн. В прошлом сезоне Лемар принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, получил 2 жёлтые карточки и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке французский футболист и вовсе не принял участия ни в одной встрече.