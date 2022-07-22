Тома Лемар продлит контракт с «Атлетико» на пять лет
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ожидается, что мадридский клуб продлит контракт с 26-летним хавбеком на пять лет. Соглашение будет рассчитано до лета 2017 года.
В минувшем сезоне француз 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Лемар перешёл в мадридский «Атлетико» из «Монако» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 70 млн. В прошлом сезоне Лемар принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, получил 2 жёлтые карточки и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке французский футболист и вовсе не принял участия ни в одной встрече.
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