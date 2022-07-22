Игнатьев высказался о конкуренции в «Локомотиве» с Изидором, Керком и Камано

23-летний российский нападающий Иван Игнатьев, накануне подписавший контракт с «Локомотивом», высказался о высокой конкуренции в атакующей линии железнодорожников с Вильсоном Изидором, Гирано Керком и Франсуа Камано.

«В любом случае я пришёл сюда не отбывать номер, не сидеть на скамейке запасных. Я хочу бороться за место в составе до конца, показывать себя на тренировках в первую очередь. Конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция только двигает людей вперёд. В любом случае кто-то будет играть, кто-то — нет», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Напомним, Игнатьев подписал однолетний контракт с «Локомотивом», который предусматривает возможность продления ещё на два сезона. За железнодорожников Иван будет играть под девятым номером.

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