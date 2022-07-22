Кукурелья недоволен запросами «Брайтона» в переговорах с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не может продвинуться в переговорах с английским «Брайтон энд Хоув Альбион» по 24-летнему испанскому крайнему защитнику Марку Кукурелье. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, сам футболист недоволен тем фактом, что «Брайтон» запрашивает у «Манчестер Сити» слишком большую сумму за его переход. Ранее футболист уже заявлял руководству клуба о намерении покинуть команду. В настоящее время, стороны продолжают переговоры. Ранее СМИ сообщали, «Брайтон» рассчитывает получить за игрока не менее € 58 млн.

В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Брайтоном» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

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