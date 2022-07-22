Варан: не жалею о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал выступления команды в прошлом сезоне, первом для него в составе «красных дьяволов» после ухода из мадридского «Реала».



«Это был не лучший сезон, не лучшие результаты.



Мне бы хотелось играть больше, но это — часть футбола. Мы ждём следующий сезон.



Думаю, уверенность очень важна. Мы потеряли её после некоторых поражений.



В футболе нужно принимать новые вызовы, и мне хотелось попробовать чего-то нового после 10 лет в «Реале». Я не жалею о своём выборе.



Английская Премьер-Лига — замечательный чемпионат, а «Манчестер Юнайтед» — великий клуб, поэтому у меня не возникло сомнений в моём решении переехать сюда», — приводит слова Варана Sky Sports.



Напомним, в прошлом сезоне мадридский «Реал», бывший клуб защитника, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» же стал шестым в АПЛ и сыграет в Лиге Европы.