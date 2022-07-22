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Александр Кержаков: в «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского

Александр Кержаков: в «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского
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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию с вратарской линией в «Зените». Он отметил, что на данный момент в структуре клуба из Санкт-Петербурга есть вратарь, который сильнее Даниила Одоевского и Михаила Кержакова.

«На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того, и другого. Причём брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым мне в прошлом сезоне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.

Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...» — цитирует Александра Кержакова «Спорт-экспресс».

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