Фабрицио Романо: Бен Ми перейдёт в «Брентфорд»

Бывший защитник «Бёрнли» Бен Ми перейдёт в «Брентфорд», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». На данный момент трансферная стоимость 32-летнего англичанина, по оценкам портала Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.
Игрок переходит в стан «пчёл» на правах свободного агента. Защитник и клуб достигли договорённости по контракту, официальное объявление Ми планируется на этой неделе.
За «бордовых» защитник выступал с января 2012 года после перехода из «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне Бен Ми принял участие в 21-м туре английской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил три жёлтые карточки. Однако защитник не смог помочь команде остаться в Премьер-лиге. «Бёрнли» занял 18-е место с 35 очками и вылетел в Чемпионшип.
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