Меган Рапино получила награду ESPY как автор лучшего момента года в спорте

Полузащитница клуба «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино получила премию ESPY за лучший игровой момент года в спорте.



Им стал гол 37-летней футболистки с углового. Этот мяч Рапино забила в матче за свою национальную команду со сборной Австралии на Олимпиаде в Токио.

Это была встреча, в которой разыгрывались бронзовые медали Олимпийских игр, сборная США одержала победу со счётом 4:3. В полуфинале американки уступили канадкам, которые и стали чемпионками турнира, обыграв в финале шведок в серии пенальти.



Сборная США является действующим чемпионом мира.



Премия ESPY — это награда за спортивные достижения, совершённые в течение календарного года, предшествовавшего церемонии. Её вручает американская вещательная телевизионная сеть ABC. Ранее награда вручалась от ESPN.