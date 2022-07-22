Меган Рапино получила награду ESPY как автор лучшего момента года в спорте

Полузащитница клуба «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино получила премию ESPY за лучший игровой момент года в спорте.
Им стал гол 37-летней футболистки с углового. Этот мяч Рапино забила в матче за свою национальную команду со сборной Австралии на Олимпиаде в Токио.
Это была встреча, в которой разыгрывались бронзовые медали Олимпийских игр, сборная США одержала победу со счётом 4:3. В полуфинале американки уступили канадкам, которые и стали чемпионками турнира, обыграв в финале шведок в серии пенальти.
Сборная США является действующим чемпионом мира.
Премия ESPY — это награда за спортивные достижения, совершённые в течение календарного года, предшествовавшего церемонии. Её вручает американская вещательная телевизионная сеть ABC. Ранее награда вручалась от ESPN.
- 22 июля 2022
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