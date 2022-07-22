Экс-игрок сборной России Тетрадзе объяснил, какую пользу надо извлечь от бана УЕФА

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о том, какую пользу необходимо попытаться извлечь из бана УЕФА. Напомним, российские клубы и национальные команды отстранены от международных соревнований.



«То, что российский футбол оказался в таком положении, попал под санкции, конечно, не радует. Но даже из этой изоляции можно и нужно извлечь пользу.



Мы не знаем, сколько лет дисквалификация продлится — два, три или пять лет. В любом случае нужно уделять больше внимания детско-юношескому футболу, академиям. Футболистов много в России, а личностей нет», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Во время футбольной карьеры Тетрадзе защищал цвета российских «Динамо», «Алании», «Анжи» и «Крыльев Советов». Также он выступал за грузинские «Динамо» и «Мерцхали», итальянскую «Рому» и греческий ПАОК.