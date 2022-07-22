Экс-игрок сборной России Тетрадзе объяснил, какую пользу надо извлечь от бана УЕФА

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о том, какую пользу необходимо попытаться извлечь из бана УЕФА. Напомним, российские клубы и национальные команды отстранены от международных соревнований.
«То, что российский футбол оказался в таком положении, попал под санкции, конечно, не радует. Но даже из этой изоляции можно и нужно извлечь пользу.
Мы не знаем, сколько лет дисквалификация продлится — два, три или пять лет. В любом случае нужно уделять больше внимания детско-юношескому футболу, академиям. Футболистов много в России, а личностей нет», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Во время футбольной карьеры Тетрадзе защищал цвета российских «Динамо», «Алании», «Анжи» и «Крыльев Советов». Также он выступал за грузинские «Динамо» и «Мерцхали», итальянскую «Рому» и греческий ПАОК.
- 22 июля 2022
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:12
-
07:59
-
07:54
-
07:42
-
07:28
-
07:26
-
07:14
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:36
-
06:23
-
06:13
-
05:54
-
05:45
-
05:39
-
05:27
-
05:16
-
04:52