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«Вест Хэм» сделал предложение по нападающему «Сассуоло» Скамакки

«Вест Хэм» сделал предложение по нападающему «Сассуоло» Скамакки
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Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 23-летнего итальянского нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. «Молотобойцы» сделали чёрно-зелёным официальное предложение, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что цена сделки составит более € 40 млн. «Сассуоло» оценивает футболиста в € 50 млн.

Кроме того, «Вест Хэм» также хочет приобрести принадлежащего лондонскому «Челси» албанского форварда Армандо Броя, переговоры между клубами продолжаются.

Джанлука Скамакки в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах, забил 16 мячей и отдал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.

Скамакки провёл семь матчей за сборную Италии.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Сассуоло» занял в Серии А 11-е место.

Сборная Италии не смогла пройти отборочный этап и не выступит на ЧМ-2022 в Катаре.

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Источник: «ПСЖ» предлагает «Сассуоло» за нападающего Скамакку € 35 млн + бонусы
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