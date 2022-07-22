«Вест Хэм» сделал предложение по нападающему «Сассуоло» Скамакки

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 23-летнего итальянского нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. «Молотобойцы» сделали чёрно-зелёным официальное предложение, сообщает Sky Sports.
Сообщается, что цена сделки составит более € 40 млн. «Сассуоло» оценивает футболиста в € 50 млн.
Кроме того, «Вест Хэм» также хочет приобрести принадлежащего лондонскому «Челси» албанского форварда Армандо Броя, переговоры между клубами продолжаются.
Джанлука Скамакки в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах, забил 16 мячей и отдал одну голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.
Скамакки провёл семь матчей за сборную Италии.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Сассуоло» занял в Серии А 11-е место.
Сборная Италии не смогла пройти отборочный этап и не выступит на ЧМ-2022 в Катаре.
- 22 июля 2022
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