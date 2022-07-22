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Мойзе Кин может стать частью сделки по обмену Паредеса из «ПСЖ»

Мойзе Кин может стать частью сделки по обмену Паредеса из «ПСЖ»
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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может стать частью сделки по обмену между «старой синьорой» и «ПСЖ». Итальянская команда собирается получить полузащитника парижан Леандро Паредеса, сообщает журналист Альфредо Педула на своём официальном сайте.

Отношения между Массимилиано Аллегри и Мойзе Кином ухудшились, поскольку нападающий после возвращения в «Ювентус» выдал не самый удачный сезон. Итальянская команда давно проявляла интерес к аргентинскому полузащитнику. Марко Арнаутович в настоящее время также ожидает предложения от «старой синьоры».

Мойзе Кин в прошлом сезоне провёл за «Ювентус» 32 матча, в которых отличился пятью мячами и одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 24 млн. Игрок является трёхкратным победителем чемпионата Италии.

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