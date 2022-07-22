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Мостовой: в русском футболе меня отменили. Чиновники, 15 лет назад открывавшие рестораны

Мостовой: в русском футболе меня отменили. Чиновники, 15 лет назад открывавшие рестораны
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему он не принял участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита».

«Мне сначала и набрала пара непонятных человек — даже не смогли сформулировать, что хотят. Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча — но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится?

Завидуют те, кто не понимает в футболе. Кто понимает, все ко мне прекрасно относятся — так же, как и я ко всем. Но тем, кто верховодит футболом в России, я не нужен. В нашем футболе — меня «отменили».

«Отменили» на уровне футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием», — цитирует Мостового Sport24.

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