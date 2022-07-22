Тетрадзе: в России сегодня нет таких, как Кварацхелия

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе оценил перспективы полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Он отметил, что на данный момент в России нет футболиста подобного уровня.
«Надеюсь, что Кварацхелия заиграет в Италии. Он сильный, хороший футболист. Российская лига сделала его более раскрепощённым. У Хвичи много минусов, но есть и хорошие качества — высокая скорость, дриблинг, агрессивность в атаке. Индивидуально очень сильный игрок. У России сегодня нет таких футболистов, как Кварацхелия. Спаллетти — неглупый человек. Если пригласил его в «Наполи» — значит, видит потенциал. Другой вопрос: как он там будет развиваться, сумеет ли перестроиться? От футболиста тоже многое зависит. В первую очередь посоветовал бы ему учить язык и пересмотреть отношение к тренировочному процессу», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 22 июля 2022
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