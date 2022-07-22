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«Милан» представил выездной комплект формы на новый сезон

«Милан» представил выездной комплект формы на новый сезон
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«Милан» представил новый выездной комплект формы на сезон-2022/2023.

Новый комплект, созданный брендом Puma, выполнен в белом цвете с горизонтальными красными полосами. В центре располагается логотип фирменного спонсора Fly Emirates.

Фото: Официальный сайт «Милана»

На рукавах формы представлены спонсоры BitMEX и Wefox. Футболка будет доступна как в стандартном варианте, так и в репликах мужской и женской модели, а также в комплекте молодёжной команды. Дата проведения первого матча в новом комплекте «Милана» не сообщается.

Красно-чёрные проведут следующий матч в субботу, 23 июля, с венгерским клубом «Залаэгерсег». Клуб был основан в 1920 году. За это время команда выиграла кубок Интертото УЕФА в 1985 и 2007 годах. Матч состоится в 15:00 мск.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

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