«Тренер хотел, чтобы я остался в команде». Жигулев – о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший полузащитник любинского «Заглембе» Илья Жигулёв рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак».
«Просмотр закончился сразу после сборов. Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в команде, но сказали ждать. Думаю, при большом количестве футболистов со мной не смогли подписать контракт. Конечно, расстроился от такого решения. Я хотел остаться в «Спартаке», но был готов к любому ответу», — приводит слова Жигулёва «РИА Новости Спорт».
Последним клубом Жигулёва стал польский «Заглембе» из города Любина, за который в прошлом сезоне игрок провёл 13 мачей и отличился одной голевой передачей. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет € 750 тыс. Вместе с «Тосно» Илья является победителем Кубка России сезона-2017/2018.
- 22 июля 2022
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