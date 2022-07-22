«Больше в Германию не ездили!» Фёдор Чалов рассказал, как его оштрафовали в Швейцарии

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал историю о том, как его оштрафовали в Швейцарии за ввоз мяса в страну.



«Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До неё 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит € 4, а в Германии — 1,5. Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека — не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал.

Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, € 100. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на € 100 сверху. Больше в Германию не ездили! Катались во Францию — там не было такого полицейского поста, все намного проще», — цитирует Чалова «Спорт-экспресс».