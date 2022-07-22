Тетрадзе: весну «Динамо» провалило. Возможно, на команду повлияла ситуация в мире

Экс-защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился впечатлениями от последних выступлений своего бывшего клуба.



«Бесспорно, Шварц заслуживает похвалы. Он провёл хорошую работу. При нём команда заиграла более интересно. Не понравилась только концовка сезона. Показалось, что после отпуска команда неважно себя чувствовала. Возможно, Шварц уже знал, что уходит, и не мог полностью сконцентрироваться на деле. А может, на команду повлияла ситуация в мире, не знаю. Весеннюю часть сезона динамовцы объективно провалили», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



С «Динамо» Тетрадзе дважды становился бронзовым и один раз серебряным призёром чемпионата России.