ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в бразильский «Сантос»
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Московский футбольный клуб ЦСКА заблокировал переход 31-летнего защитника Марио Фернандеса в бразильский клуб «Сантос», сообщает Global Esporte.
Контракт игрока с армейцами был приостановлен в мае. Марио хотел вернуться в Бразилию по личным причинам.
В связи с этим в переговоры по трансферу защитника включился «Сантос», однако, как сообщает источник, ЦСКА не согласился на переход игрока. Переговоры были прерваны.
Напомним, Марио Фернандес выступал за армейцев с лета 2012 года. Тогда игрок перешёл из бразильского «Гремио» за € 10,5 млн.
Защитник провёл за ЦСКА 329 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.
В 2018 году Марио Фернандесу было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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