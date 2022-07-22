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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 2-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 2-го тура
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Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Полное расписание 2-го тура РПЛ сезона-2022/2023:

Пятница, 22 июля

«Зенит» — «Крылья Советов» (Санкт-Петербург, 20:00 мск).

Суббота, 23 июля

ЦСКА — «Сочи» (Москва, 15:00 мск);
«Оренбург» — «Урал» (Оренбург, 17:30 мск);
«Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 20:00 мск).

Воскресенье, 24 июля

«Химки» — «Пари Нижний Новгород» (Химки, 15:00 мск);
«Динамо» — «Торпедо» (Москва, 17:30 мск);
«Локомотив» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск);
«Ахмат» — «Факел» (Грозный, 20:00 мск).

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Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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