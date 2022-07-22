Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 2-го тура

Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.



Полное расписание 2-го тура РПЛ сезона-2022/2023:



Пятница, 22 июля



«Зенит» — «Крылья Советов» (Санкт-Петербург, 20:00 мск).



Суббота, 23 июля



ЦСКА — «Сочи» (Москва, 15:00 мск);

«Оренбург» — «Урал» (Оренбург, 17:30 мск);

«Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 20:00 мск).



Воскресенье, 24 июля



«Химки» — «Пари Нижний Новгород» (Химки, 15:00 мск);

«Динамо» — «Торпедо» (Москва, 17:30 мск);

«Локомотив» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск);

«Ахмат» — «Факел» (Грозный, 20:00 мск).