Тетрадзе: сколько лет уже «Спартак» проваливает чемпионат с зарубежными тренерами?

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе высказался о приглашении в Российскую Премьер-Лигу малоизвестных иностранных тренеров.



«Вопрос в том, кто советует руководителям, кого они слушают. Видимо, эти советчики не хотят, чтобы российские тренеры работали. Они думают, если из-за границы приведут — всё будет нормально. Московский «Спартак» с зарубежными тренерами сколько лет проваливает чемпионат? Да, Кубок «Спартак» выиграл заслуженно, с чем я их и поздравляю. Но у «осеннего» «Динамо» ему было бы намного сложнее. А когда последний раз они были чемпионами? Один раз после Романцева, и всё. Остальные сезоны — провал, потому что перед «Спартаком» всегда стоит задача быть чемпионом. В еврокубках тоже никаких достижений. В РПЛ они ещё держатся в пятёрке за счёт квалифицированных легионеров, но больше-то ничего не добились», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.